Mercato : L’OM prépare un double transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'arrivée libre de Luiz Felipe, l'OM ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin sur le mercato d'hiver. Le secteur défensif pourrait effectivement être de nouveau au cœur de toutes les préoccupations. Le départ de Lilian Brassier, pourtant arrivé sous la forme d'un prêt l'été dernier, n'est pas à exclure. Et l'OM tient même déjà une piste pour le remplacer.

Le mercato de l'OM a démarré très rapidement avec la signature de Luiz Felipe qui a débarqué libre en provenance d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Le défenseur italo-brésilien est amené à terme à épauler Leonardo Balerdi dans la charnière centrale phocéenne qui a montré de nombreuses lacunes cette saison.

Brassier sur le départ ?

Mais cela devrait encore bouger dans le secteur défensif de l'OM. Et pour cause, Chancel Mbemba et Bamo Meïté n'entrent plus du tout dans les plans de Roberto De Zerbi, qui cherche également à se séparer de Lilian Brassier. Prêté par Brest, ce dernier ne s'est pas imposé à l'OM et pourrait donc se mettre déjà en quête d'un nouveau club.

Boscagli bien placé pour le remplacer ?

Et l'OM prépare même déjà sa succession. En effet, après avoir trouvé une porte de sortie à Lilian Brassier, le club phocéen se mettra en quête d'un nouveau défenseur, et selon les informations de La Tribune OM, Olivier Boscagli ferait notamment partie des profils étudiés. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur français représente une belle opportunité de marché.