Le PSG dit adieu à un buteur ?

En plus de l'arrivée imminente de l'attaquant géorgien Khvicha Kvaratskhelia, le PSG semble fortement attiré par le profil de Jhon Durán, buteur colombien d'Aston Villa. Une offre aurait même été formulée ces derniers jours pour tenter de boucler l'opération, mais selon les dernières tendances, Durán ne rejoindra ni le PSG ni aucun autre club cet hiver.

Ce mercato de janvier 2025 s'avère décidément très agité pour le PSG ! Un accord de principe aurait été trouvé avec Naples pour l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), et l'attaquant géorgien pourrait en pas être la seule recrue offensive de l'hiver dans la capitale. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, souhaiterait en effet recruter un buteur en plus, et il a déjà trouvé le profil idéal en Premier League.

Understand Aston Villa consider Jhon Durán not available for sale this window, official Villa sources confirm.



Durán and Villa just signed new contract extension in November until June 2030…



…and #AVFC do not open doors to January exit despite interest from many clubs.