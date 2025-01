L'OM fait une annonce, le transfert surprise qui se négocie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Pablo Longoria avait assuré en décembre dernier qu’un départ d’Elye Wahi était écarté lors du mercato hivernal, l’OM serait en réalité à l’écoute des offres pour son attaquant, recruté 25M€ + 5M€ de bonus l’été dernier. West Ham s’est déjà positionné, et Galatasaray prévoit d’en faire de même.

Après avoir enflammé le mercato estival, l’Olympique de Marseille pourrait encore beaucoup faire parler en ce mois de janvier. Pablo Longoria et ses équipes n’ont d’ailleurs pas tardé à boucler leur première recrue en la personne de Luiz Felipe, arrivant la semaine dernière dans la cité phocéenne après avoir rompu son contrat avec Al-Ittihad. Du mouvement, il également y en avoir dans le sens départ avec le cas Wahi à surveiller de près.

West Ham contacte l’OM, Galatasaray prêt à dégainer

Arrivé en provenance du RC Lens la saison dernière dans le cadre d’une opération estimée à 30M€ (25 M€ de base fixe, plus 5 M€ de bonus), Elye Wahi peine encore à trouver sa place du côté de l’OM, ce qui ne l’empêche pas de conserver une certaine cote sur le mercato. West Ham s’est notamment approché du club phocéen pour avancer sur un prêt assorti d’une option d'achat quasi obligatoire estimée à 25 M€, et Galatasaray prévoit d’en faire de même selon L’Équipe.

L’OM finalement prêt à vendre Wahi

L’Olympique de Marseille n’écarterait pas la vente de son attaquant n’ayant jamais vraiment su trouver sa place depuis son arrivée, à condition de récupérer la somme investie l’été dernier. Pourtant, Pablo Longoria avait assuré lors de sa conférence de presse de mi-saison organisée avant la trêve hivernale que la position de l’OM était claire : « Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croit beaucoup dans le potentiel d’Elye. Marseille n’attend personne. Mais chaque joueur a son rythme. Je crois que c’est un des meilleurs jeunes attaquants d’Europe. Son temps va venir, on est tranquille, il doit rester tranquille, et j’ai confiance. Il va finir par s’imposer, il a toutes les qualités pour. »