Mercato : Il signe à l’OM, c’est validé !

Auteur d'un mercato de folie l'été dernier, l'OM a fait appel à de nombreux renforts dans tous les secteurs du jeu. En défense centrale notamment, c'est Derek Cornelius qui a fini par signer. Le Canadien de 27 ans, un profil plutôt intéressant pour Roberto De Zerbi, a fait un bilan de ses premiers mois à Marseille. Il confie se sentir plutôt bien.

International canadien, Derek Cornelius a débarqué à l'OM en provenance de Malmö l'été dernier. Le défenseur central a su trouver une place dans l'effectif quand il n'était pas blessé. Il a notamment raté quelques matches, ce qui l'a un peu freiné dans son élan. Toutefois, il apprécie grandement son aventure à Marseille dans un club qui joue aux avant-postes depuis le début de la saison.

Cornelius se sent bien à l'OM

Ralenti par une blessure au niveau du thorax en novembre dernier, Derek Cornelius réalise une première moitié de saison assez convaincante à l'OM. Le Canadien a bien vécu ses premiers mois comme il l'a expliqué en conférence de presse, dans des propos rapportés par Le Phocéen. « C'était un peu difficile avec ma blessure qui est arrivée au mauvais moment, mais c'est le foot. Ces six premiers mois sont passés si vite, je suis très content ici. Je suis en forme et l'équipe se sent bien » déclare-t-il.

Cornelius, un pari réussi

Recruté pour 4M€ l'été dernier, Derek Cornelius présente de meilleures garanties depuis le début de la saison par rapport à Lilian Brassier, avec qui il était en concurrence directe en défense centrale. Le Canadien de 27 ans a été à nouveau titularisé le week-end dernier face au Havre et espère que Roberto De Zerbi fera ce même choix contre Rennes samedi.