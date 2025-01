Mercato : Un phénomène va échapper au PSG, c'est imminent !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En plein mercato hivernal, le PSG a jeté son dévolu sur plusieurs profils, à l'instar d'Abdukodir Khusanov, qui est monté en puissance ces derniers mois au RC Lens, est un joueur convoité par le club de la capitale. Sauf que le mercato de l'Ouzbek est assez agité et les rumeurs de départ vers Manchester City viennent de prendre une nouvelle direction. Will Still, entraîneur du club, confirme des échanges.

Défenseur central du RC Lens depuis l'été 2023, Abdukodir Khusanov est l'une des belles satisfactions du club nordiste depuis le début de la saison. Le joueur ouzbek de 20 ans affole le mercato hivernal en ce moment et c'est une bonne nouvelle pour Lens qui souhaite renflouer ses caisses. D'après les propos de Will Still en conférence de presse, le départ de Khusanov est imminent et ce n'est pas une bonne nouvelle pour le PSG.

Le PSG va perdre Khusanov ?

En vue de se renforcer défensivement, Manchester City a également coché le nom d'Abdukodir Khusanov. Le club serait même prêt à valider le transfert pour une énorme somme de 50M€ et forcément il est difficile pour le PSG de rivaliser. Comme l'Ouzbek est absent du déplacement de Lens au Havre ce week-end, Will Still a été interrogé. « Il est malade. Il est rentré chez lui car il est vraiment malade (sic). Il était en soins adaptés ce matin avec les autres joueurs qui se sont préparés en salle comme Neil (El-Aynaoui) » débute d'abord le coach.

Still confirme du mouvement pour Khusanov

Elément important de l'effectif du RC Lens depuis le début de la saison, Abdukodir Khusanov pourrait bientôt porter les couleurs de Manchester City. Will Still confirme les dernières rumeurs. « On ne va pas se mentir. On sait qu'il y a des négociations en cours et que ça bouge. Il y a du vent dans les ailes de Kodir. On n'est pas dupes. Mais il est toujours ici, c'est un joueur de Lens. Si ça bouge, vous serez sûrement au courant avant moi. C'est une blague. Avec les réseaux sociaux, les grands journalistes savent tout avant tout le monde. (Plus sérieusement) Si Kodir est disponible, il sera dans groupe et sur le terrain au Havre » rapporte L'Equipe.