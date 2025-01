Transfert à 80M€, le PSG est en grand danger

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG cherche à recruter un nouvel attaquant et cela pourrait bien être une pointure. Le club de la capitale s’intéresse en grande partie à Khvicha Kvaratskhelia, mais cela ne s’annonce pas évident. En effet, d’autres formations européennes seraient sur les traces du Géorgien et le champion de France va devoir vendre s’il veut s’offrir le Napolitain, qui pourrait quitter l’Italie contre un chèque de 80M€.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes dernièrement et de nombreux clubs de Ligue 1 vont sans doute s’en servir pour apporter quelques retouches à leur effectif. C’est notamment le cas du PSG, qui cherche des recrues dans plusieurs secteurs, notamment la défense centrale et l’attaque. Dernièrement, un nom revient avec insistance pour venir épauler Bradley Barcola et Ousmane Dembélé notamment.

Le PSG tient bon ! Arsenal tente d'attirer Kang-In Lee, mais la proposition de 44M€ ne suffira pas. 🚫

➡️ https://t.co/qYCQWgE1i8 pic.twitter.com/T0ahHBxyIV — le10sport (@le10sport) January 10, 2025

Le PSG veut faire revenir Kvaratshelia

Après avoir déjà tenté le coup l’été dernier, le PSG serait en train de repasser à l’offensive pour tenter de faire venir Khvicha Kvaratskhelia. Contrairement au dernier mercato estival, le Napoli serait cette fois-ci ouvert à un départ de son attaquant. Les dirigeants parisiens seraient d’ailleurs en négociations actuellement avec leurs homologues anglais. Le Géorgien serait, de son côté, d’accord pour rejoindre le champion de France, comme cela était déjà le cas l’été dernier, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité.

Le PSG est en grand danger pour le transfert de Kvaratskhelia

Toutefois, bien que Khvicha Kvaratskhelia soit d’accord pour rejoindre le PSG, rien ne serait encore fait. D’après les informations de RMC Sport, le club de la capitale serait en concurrence avec plusieurs autres formations européennes pour recruter le Géorgien. De plus, les dirigeants parisiens seraient dans l’obligation de faire une grosse vente cet hiver s’ils veulent offrir les 80M€ demandés par le Napoli. Des solutions existent pour le champion de France, qui cherche à vendre Randal Kolo Muani cet hiver. En cas de départ de l’ancien Nantais, le PSG pourrait récolter environ 50M€, une somme qui tomberait donc à point nommé.