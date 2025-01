L’OM a signé «le joueur parfait» en attaque !

La rédaction

Nouveau buteur titulaire de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay a complètement conquis son coach, Roberto De Zerbi. Ce dernier n’a pas manqué de faire son éloge lors de la conférence de presse d’avant-match ce vendredi.

Arrivé cet été en prêt d’Everton avec une obligation d’achat de 4 millions d’euros, Neal Maupay a déjà trouvé ses marques avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant français, qui avait déjà évolué en Ligue 1 entre 2012 et 2017 (passé par l’OGC Nice, l’AS Saint-Étienne et Brest), a rapidement conquis le cœur des supporters marseillais et celui de son coach, Roberto De Zerbi.

« Je le voudrais jusqu’à ce que je parte d’ici »

« Maupay, c’est le joueur parfait, tout le monde le voudrait dans son équipe », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse avant le match de Ligue 1 face à Rennes. « Il n’a pas 20 buts par saison dans les pieds. Mais entre les buts, les passes, son engagement dans les actions, son caractère et son leadership, c’est un joueur que je voudrais toujours avoir. Je le voudrais jusqu’à ce que je parte d’ici. Si je le vois, je me sens mieux », a poursuivi le technicien italien.

Une adaptation express

En concurrence avec Elye Wahi, Neal Maupay a commencé la saison sur le banc. Mais grâce à des buts importants, notamment contre Nice et Nantes, il a rapidement récupéré une place de titulaire. Avec 3 buts et 4 passes décisives en 12 matchs, l’attaquant olympien a démontré une adaptation rapide au jeu de son entraîneur, s’imposant comme l’une des bonnes affaires du mercato olympien.