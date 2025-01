Ça clashe à l’OM, c’est enfin terminé !

Thomas Bourseau

A l’OM, Steve Mandanda a sportivement été contraint de tourner la page avec son club de cœur. Jorge Sampaoli lui préférait Pau Lopez, forçant la main au champion du monde qui pliait bagage à l’été 2022 en mettant le cap sur Rennes. Au Stade Rennais, Sampaoli l’a rejoint à l’automne dernier. Bis repetita avec Brice Samba ? Ce ne devrait pas se finir de la même manière. Explications.

Steve Mandanda a vécu des derniers mois compliqués à l’OM. Surnommé Il Fenomeno dès ses débuts au sein du club phocéen, le quasi éternel remplaçant d’Hugo Lloris en équipe de France a été contraint d’endosser le rôle de doublure de Pau Lopez lors de son ultime saison à l’Olympique de Marseille en 2021/2022. De quoi le forcer au terme de l’exercice en question à mettre un terme à sa longue collaboration avec l’OM (2007-2016 puis 2017-2022). Et ce, indirectement, à cause du management de Jorge Sampaoli.

Sampaoli a, de par son coaching, indirectement chassé Mandanda de l’OM

En poste à l’OM pendant ladite saison, Jorge Sampaoli a relégué Steve Mandanda sur le banc des remplaçants petit à petit. Une situation à laquelle Mandanda n’était pas habitué et n’a pas apprécié, engendrant son départ pour le Stade Rennais. Depuis deux ans et demi, le champion du monde 2018 occupe les buts du club breton, mais le transfert de Brice Samba convenu avec le RC Lens pour 15M€ cette semaine rebat les cartes et ce, une nouvelle fois sous Jorge Sampaoli nommé coach de l’équipe première rennaise en novembre 2024. En conférence de presse, le technicien argentin signifiait que la hiérarchie des portiers n’était pas encore définie jeudi et laissait entendre à demi-mot même une potentielle « reconduction de contrat » pour Mandanda.

Souriant, Steve Mandanda ne va pas claquer la porte comme ce fut le cas à l’OM

Il n’en serait cependant rien. A l’instant T, ni le Stade Rennais ni le clan Steve Mandanda n’auraient commenté ce sujet en interne. Étant apparu souriant pendant l’entraînement jeudi, malgré son déclassement apparent derrière Brice Samba comme le souligne L’Équipe, une résiliation de son contrat ne serait pas à l’ordre du jour. Mandanda compterait bien honorer son engagement contractuel envers Rennes jusqu’au terme de la saison, minimum…