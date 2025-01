Vente OM : Ces confirmation qui lui donnent le sourire

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Officiellement, l'OM est aujourd'hui encore et toujours la propriété de Frank McCourt. Malgré cela, Thibaud Vézirian ne cesse de répéter que la vente du club phocéen est imminente. Voilà qu'il en a rajouté une couche en ce début d'année 2025, s'appuyant sur de nouvelles confirmations à propos de cette vente de l'OM.

A plusieurs reprises, de nombreux démentis sont tombés concernant la vente de l'OM. Frank McCourt n'a pas l'intention de s'en aller et pourtant... Malgré ces prises de position, Thibaud Vézirian ne cesse de remettre des pièces dans la machine et de relancer la feuilleton. Il en est certain, l'OM est vendu et il en a rajouté une couche.

« J'ai eu des confirmations étatiques »

Sur Twitch, Thibaud Vézirian a encore été interrogé sur cette vente de l'OM. S'il ne sait pas quand cela sera officiel, il a visiblement reçu certaines confirmations : « Je n'ai aucune idée de quand il vont annoncer le deal. Et même quand je le saurais, ça ne sera pas à moi de l'annoncer. J'ai juste le sourire car j'ai eu des confirmations étatiques en haut lieu qui me vont très bien par rapport à ce qui se passe en coulisses des clubs. Je n'ai aucun soucis avec ce qui va arriver ».

« Une masterclass »

« Concernant la Vente OM, c'est une masterclass, je suis désolé de le dire comme ça. J'ai pu suivre ce sujet pendant 4 ans. Tout ce travail n'est pas fait comme ça. Je n'ai pas envie de faire semblant », a-t-il ajouté sur cette vente de l'OM.