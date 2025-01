OM - De Zerbi : Un coup de pression comme à l'armée ?

Amadou Diawara

Alors que c'était le chaos à l'OM au moment de son arrivée, Roberto De Zerbi a décidé d'annuler le stage de pré-saison. Toutefois, le coach marseillais a programmé un stage à la fin du mois de novembre pour deux raisons. D'une part, pour une avoir meilleure cohésion de groupe. D'autre part, pour que ses joueurs aient une discipline de fer.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Jean-Louis Gasset a quitté l'OM. Dès le lendemain, Roberto De Zerbi a débarqué à Marseille. Toutefois, à en croire L'Equipe, il y avait tout à faire à l'OM lorsque le coach italien est arrivé. Par conséquent, Roberto De Zerbi a décidé d'annuler le stage de pré-saison pour préparer au mieux le mercato et peaufiner son travail tactique. Ainsi, les joueurs de l'OM ont dû attendre le mois de novembre pour partir en stage.

OM : De Zerbi veut instaurer une discipline de fer

Selon les informations de L'Equipe, le staff de l'OM a remarqué « un manque de ressources mentales et de cohésion » durant l'automne. De surcroit, tous les membres de l'effectif marseillais n'étaient pas « sur le même niveau en termes d'attitude, de sérieux et de caractère ». Par conséquent, Roberto De Zerbi a décidé de programmer un stage de quatre jours à Mallemort (Bouches-du-Rhône), et ce, au lendemain de la victoire sur la pelouse du RC Lens (3-1, le 23 novembre). Une manière de resserrer les liens entre les joueurs et de permettre aux jeunes de pouvoir apprendre de leurs ainés. D'ailleurs, Adrien Rabiot aurait partagé sa chambre et quelques discussions « complices » avec Elye Wahi, tandis que Pierre-Emile Hojbjerg et Neal Maupay auraient noué des liens d'amitiés.

Un footing tous les matins à cinq heures du matin

D'après les indiscrétions de L'Equipe, Roberto De Zerbi a également voulu durcir un peu le ton durant ce stage, et ce, pour faire comprendre à son équipe l'importance d'avoir une discipline de fer. Ainsi, chaque matin, les joueurs étaient réveillés aux alentours de cinq heures du matin - comme à l'armée - pour faire un premier footing à jeun, avant le petit déjeuner et deux séances d'entrainements : une le matin et une autre l'après-midi. A la fin de ce séjour, tous les joueurs seraient revenus à Marseille avec « une envie décuplée de faire des efforts pour les autres ».