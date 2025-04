Laure Boulleau a reçu des propositions secrètes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est en 2018, après avoir passé toute sa carrière au PSG, que Laure Boulleau a tiré sa révérence comme joueuse de football professionnelle. Pour l'ancienne internationale française, il a alors fallu penser à l'avenir et c'est vers le monde des médias qu'elle s'est tournée. Et voilà que les chaines de télévision n'auront pas mis longtemps avant de faire des offres à Laure Boulleau pour la recruter.

Aujourd'hui sur Canal+, c'est en tant que consultante que Laure Boulleau officie, notamment lors des soirées de Ligue des Champions et lors du Canal Football Club. Après sa carrière de joueuse au PSG, elle a donc bien rebondi. Une reconversion à propos de laquelle Laure Boulleau a pu expliquer pour OnTime : « Dans ma dernière saison que j’ai faite, je commençais à être fatiguée physiquement mais aussi dans la tête. Du coup, à partir de janvier, j’ai commencé à me poser des questions pour structurer la suite. En juin, il a fallu que je m’active, j’étais sur le marché du travail mais sur un autre travail et j’ai commencé avec le PSG parce que j’ai eu une proposition de reconversion au sein du club et à Canal+, j’ai commencé mi-août pour la reprise de la Ligue 1 et le CFC ».

« La reconversion ça a été un moment important »

Laure Boulleau a ainsi rejoint Canal+, mais elle ne manquait visiblement pas de propositions. En effet, la désormais consultante a révélé avoir été sollicitée en coulisses par de nombreux médias : « La reconversion ça a été un moment important, un moment clé. Je pensais faire kiné quand j’étais plus jeune mais après j’ai vite compris que je ne voulais pas faire ça. Et quand on arrête on se dit ça fait 20 ans que je fais du foot, j’ai eu mon Bac je savais que mon cerveau était pas trop mal constitué, mais j’avais complètement perdu la notion d’une vie de bureau. Je me suis dit qu’est-ce que je vais faire, dans quel domaine je vais pouvoir apporter quelque chose. C’est vrai que les télés, je savais que j’avais un potentiel là-dedans ».

« Discrètement, j’ai pas mal de chaines qui m’ont approché »

« Les télés étaient intéressées parce que j’avais déjà fait des émissions pendant ma carrière. Ça n’a pas raté quand j’ai commencé à annoncer que j’allais arrêter un petit peu en off. Discrètement, j’ai pas mal de chaines qui m’ont approché pour me rencontrer, me proposer des choses. Et ça s’est orienté vers Canal+ donc c’est génial », a ensuite expliqué Laure Boulleau.