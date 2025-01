Transferts : Un cadre de l’OM en danger ?

Jean de Teyssière

Mardi 7 janvier, l’OM a pu fêter le premier bel évènement de l’année : l’arrivée de la première recrue hivernale, Luiz Felipe. L’international italien, âgé de 27 ans a rejoint les rangs marseillais libre après son exil en Arabie saoudite, dans le club d’Al-Ittihad. Pour ceux qui le connaissent, il pourrait rapidement s’imposer comme un titulaire et mettre en danger Leonardo Balerdi.

L’OM a déjà bouclé sa première recrue de l’année. Le défenseur central Luiz Felipe est arrivé à Marseille et a signé un contrat d’un an et demi. L’OM a réussi à signer l’international italien en dépit de l’intérêt de trois grands clubs italiens comme la Juventus, l’AC Milan ou encore le SSC Naples.

Une belle affaire pour l’OM ?

L’ancien entraîneur de Luiz Felipe à la Salernitana, Giuseppe Sannino évoque dans les colonnes de La Provence l’arrivée du défenseur italien dans la cité phocéenne : « L'OM a fait une grande affaire. Il a l'intelligence de jeu et la méchanceté nécessaires, il a aussi de la personnalité avec le ballon, ce qui l'aidera à s'adapter au football de De Zerbi. »

«Il est fiable»

Giovanni Martusciello, entraîneur adjoint de Mauricio Sarri à la Lazio Rome durant le passage de Luiz Felipe estime même qu’il peut prétendre à prendre la place d’indéboulonnable comme Leonardo Balerdi ou encore Amir Murillo : « Il est fiable, dynamique et complet. Il a quelques atouts pour briller sous les ordres de Roberto, comme sa belle première touche, sa vision, sa capacité à verticaliser le jeu ou son explosivité. Grâce à sa vitesse, on pouvait jouer très haut à la Lazio parce qu'il sait couvrir une grande partie du terrain dans son dos. » La Provence indique aussi qu'en raison d'un temps de jeu inexistant depuis août dernier, il faudra entre deux et trois semaines à Luiz Felipe pour prétendre à débuter sous le maillot marseillais. Ce qui laisse encore un peu de répit à certains.