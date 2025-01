Une star du PSG au Qatar, le transfert retentissant de 2025 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce mois de janvier, on devrait assister à des départs du PSG. Les regards se tournent avant vers Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Mais d’autres Parisiens pourraient-ils les imiter ? Quid notamment d’un transfert de Presnel Kimpembe ? Marc Mechenoua en a dit plus sur l’avenir du titi parisien, qui pourrait notamment s’écrire… au Qatar.

Il faut remonter à février 2023 pour revoir Presnel Kimpembe jouer avec le PSG. Cela va bientôt faire deux ans que le champion du monde n’a plus foulé les terrains en raison d’une grosse blessure suivie d’une rechute. La question est maintenant de savoir si Kimpembe rejouera avec le PSG. Sous contrat jusqu’en 2026, le défenseur central parisien pourrait à terme faire ses valises.

Un départ cet été pour Kimpembe ?

Le cas Presnel Kimpembe est aujourd’hui un véritable mystère. Pourrait-il quitter le PSG en ce mois de janvier ? Lors du podcast de France Bleu, 100% PSG la tribune, Marc Mechenoua a écarté cette possibilité, mais à l’été, ça pourrait bien être différent : « Un départ de Kimpembe ? Impossible. Tu n’as aucun club qui va venir pour un joueur qui n’a pas joué depuis deux ans. Il y aura peut-être une issue à l’été ».

Direction le Qatar ?

Alors qu’on imaginait Presnel Kimpembe faire toute sa carrière au PSG, ça pourrait se passer différemment. Et où pourrait-il ensuite rebondir ? A l’instar de Marco Verratti, cela pourrait se faire au Qatar. « Si Kimpembe n’arrive pas à retrouver du temps de jeu, il part cet été et il va au Qatar », a prédit Marc Mechenoua.