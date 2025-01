«Me frapper avec une chaise», un joueur de l’OM a vécu l’enfer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l’OM entre 2020 et 2023, Oussama Targhalline avait décidé d’aller chercher du temps de jeu à l’étranger. Ainsi, à l’été 2022, le Marocain est prêté en Turquie, Alanyaspor. Il n’y sera finalement resté que quelques mois. Il faut dire que Targhalline a vécu l’enfer à l’occasion de ce prêt.

Avant de rejoindre Le Havre en janvier 2023, Oussama Targhalline évoluait en Turquie. Le milieu de terrain était alors prêté par l’OM à Alanyaspor. N’ayant pas le temps de jeu qu’il voulait à Marseille, le Marocain avait réclamé son départ. Son souhait s’est alors réalisé avec ce départ du côté du championnat turc.

Ravanelli à l'OM ! Un retour surprenant qui ravive les souvenirs d'une légende. Que nous réserve ce nouveau rôle ? ⚽

➡️ https://t.co/vhcp9j93T0 pic.twitter.com/BFHTu69cR0 — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

« Ils me devaient une partie de salaire »

Sous les ordres de Francesco Farioli, Oussama Targhalline a toutefois vite déchanté à Alanyaspor. En effet, ça s’était alors transformé en un enfer pour le joueur prêté par l’OM. Il a ainsi raconté à L’Equipe : « Pourquoi je suis parti de Turquie ? Ils me devaient une partie de salaire et me répondaient : « Il faut gagner pour toucher de l'argent ». Ça n'allait pas se passer comme ça ».

« J'ai eu peur »

« Le directeur sportif a voulu me frapper avec une chaise, m'a insulté. J'ai eu peur. Farioli m'a demandé de rester, mais je ne pouvais pas. Je suis rentré à Marseille », a ensuite révélé Oussama Targhalline.