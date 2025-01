Loin de l’OM, son cauchemar continue !

Thomas Bourseau

On prend les mêmes et on recommence. Après Pau Lopez à l’OM, Steve Mandanda pourrait cette fois-ci être invité à s’installer sur le banc des remplaçants au Stade Rennais à cause de Brice Samba. Une fois de plus, ce déclassement proviendrait de Jorge Sampaoli, le technicien argentin qui a pris les rênes de l’effectif de Rennes en novembre dernier.

A l’été 2022, après près d’une saison à jouer le rôle de doublure de Pau Lopez à l’OM ce qui était pour lui exclusivement réservé à l’équipe de France derrière Hugo Lloris, Steve Mandanda prenait la décision de mettre un terme à sa longue histoire d’amour envers l’Olympique de Marseille. Le champion du monde 2018 signait au Stade Rennais notamment en raison de son déclassement à l’OM signé Jorge Sampaoli.

Une annonce surprise pour l'OM ? 👀 Les dirigeants s'activent à l'étranger... et un transfert en Serie A pourrait bien se dessiner !

➡️ https://t.co/pPt835milF pic.twitter.com/VGpfLRfCme — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

Samba arrive à Rennes, aucune hiérarchie établie avec Mandanda pour le moment

Plus de deux années sont passées, mais les retrouvailles entre Jorge Sampaoli et Steve Mandanda ont eu lieu en novembre dernier lors de la nomination du technicien argentin à la tête de l’effectif breton. Ce mercredi, le transfert de Brice Samba a été conclu avec le RC Lens pour 15M€ et officialisé par Rennes. Samba était certes le remplaçant de Mandanda à ses débuts à l’OM, mais pourrait bien le reléguer une fois encore sur le banc sous la houlette de Jorge Sampaoli. Se pourrait-il qu’une hiérarchie claire soit déjà établie ? Sampaoli a écarté cette possibilité en conférence de presse.

« On ne l'a pas encore définie. Il nous reste deux entraînements, on verra comment il se sent et quels choix nous avons face à nous ».

«Steve a besoin de beaucoup de stabilité»

Lors du point presse en question, Jorge Sampaoli n’a pas caché que Steve Mandanda avait la nécessité de trouver une certaine stabilité afin de performer au mieux de ses capacités. « La situation de Mandanda ? C'est un sujet très difficile, qui se discute à l'intérieur du groupe. Je l'ai déjà dit à propos de son match contre Nice, il était dans une situation très inconfortable. Il faut amener de la stabilité pour lui permettre d'être compétitif. Je le connais très bien, et pour moi en tant qu'entraîneur, je considère que Steve a besoin de beaucoup de stabilité ». Cette notion de stabilité n’est toutefois clairement pas à l’ordre du jour à Rennes avec la venue de Brice Samba…