PSG - Kvaratskhelia : Coup de tonnerre annoncé dans la presse anglaise ?

Le PSG souhaite recruter un attaquant cet hiver et aurait jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Naples demande 80 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Mais le Paris Saint-Germain n'est pas seul sur ce dossier, Liverpool surveillerait attentivement la situation de l'attaquant géorgien.

Le PSG chercherait à signer Khvicha Kvaratskhelia dès cet hiver pour se renforcer en attaque. Pour recruter l'attaquant de Naples, le club parisien devrait débourser 80 millions d'euros, une somme conséquente que le Paris Saint-Germain semble disposé à investir. Cependant, le dossier ne s'annonce pas si simple pour Luis Campos et Luis Enrique.

Une concurrence rude sur le dossier

Le Paris Saint-Germain ne serait pas seul sur le dossier. Un journaliste de The Athletic révèle que Liverpool serait également intéressé. Le club anglais surveillerait de près la situation de Khvicha Kvaratskhelia et pourrait entrer dans la course si l'opportunité se présentait. Sous contrat jusqu'en 2027, le joueur intéresse également d'autres clubs comme Chelsea. La concurrence promet d’être rude.

Le PSG en avance

Si plusieurs clubs gardent un œil sur Khvicha Kvaratskhelia, le PSG semble avoir une longueur d'avance. Liverpool, qui ne recherche pas activement un ailier, admire néanmoins le profil du joueur de 23 ans, toujours selon The Athletic. En négociations avec Naples, le PSG tiendrait donc la corde dans ce dossier.