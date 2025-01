PSG - Kvaratskhelia : Luis Enrique a déjà un plan !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, plusieurs médias ont révélé que le PSG était bien parti pour recruter Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. L’ailier de Naples ne va pas prolonger son bail au sein du club italien, qui est désormais ouvert à sa vente dès janvier. Ayant totalement validé la venue du Géorgien à Paris, Luis Enrique aurait déjà une stratégie tactique en tête.

Le mercato du PSG pourrait s’emballer très rapidement, alors que ce jeudi, de nombreux médias ont révélé que Paris s’intéressait à Khvicha Kvaratskhelia. Déjà convoité par le club de la capitale l’été dernier, l’ailier géorgien n’est plus considéré comme indiscutable par Naples, qui ne serait pas contre une vente sur ce mois de janvier.

Kvaratskhelia fait l’unanimité au PSG

Et si le PSG est d’ores et déjà entré en négociations avec le club italien pour le transfert du phénomène de 23 ans, la potentielle arrivée de Kvaratskhelia à Paris sonnerait comme un gros coup du mercato. Selon l’Equipe, ce sont à la fois Luis Campos et Luis Enrique qui seraient totalement unanimes sur le profil du Géorgien, alors que la priorité parisienne sur le mercato a toujours été la signature d’un nouvel ailier gauche.

Luis Enrique pourrait replacer Désiré Doué dans l’axe

A en croire les révélations du quotidien sportif, en faisant venir Kvaratskhelia, Luis Enrique espère ajouter de la concurrence à Bradley Barcola et Désiré Doué sur ce côté gauche de l’attaque du PSG. Mais le coach espagnol souhaite également se servir de l’arrivée du joueur de Naples pour replacer Désiré Doué un peu plus dans l’axe.