Surprise, le PSG s'attaque à un nouveau buteur sur le mercato !

Toujours en quête de renforts offensifs, notamment dans l'optique de compenser un départ de Randal Kolo Muani, le PSG multiplie les pistes. Alors que le transfert de Khvicha Kvaratskhelia s'accélère, le club de la capitale ciblerait également Jhon Duran (21 ans), le nouveau crack d'Aston Villa qui réalise une excellente en Premier League malgré la concurrence d'Ollie Watkins.

Alors que la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia prend de l'ampleur, le PSG semble décidé à poursuivre son recrutement en parallèle de l'éventuelle signature de l'international géorgien. Et pour cause, Randal Kolo Muani a de grandes chances de quitter le PSG cet hiver, et un remplaçant lui est déjà recherché.

Jhon Duran, la nouvelle piste du PSG

C'est ainsi que selon les informations de RMC Sport, le PSG s'attaquerait désormais à Jhon Duran ! L'international colombien (15 sélections), recruté par Aston Villa en janvier 2023 pour 16M€ en provenance du Chicago Fire en MLS, impressionne en Premier League. Confronté à la concurrence d'Ollie Watkins, Jhon Duran a tout de même réussi à inscrire 12 buts en 26 apparitions, le tout en étant très rarement titulaire.

Un profil validé en interne ?

RMC Sport ajoute que le profil de Jhon Duran a déjà été validé au sein de la direction du PSG qui aurait même déjà contacté le joueur sous contrat jusqu'en 2030 avec Aston Villa. Autrement dit, il faudra sortir un très gros chèque pour recruter l'attaquant colombien valorisé à 40M€ mais dont le prix pourrait rapidement flambé face à la concurrence de Manchester United, du FC Barcelone et du Bayern Munich. D'autant plus qu'Unai Emery aimerait le conserver jusqu'à la fin de la saison compte tenu du fait qu'Aston Villa est engagé sur plusieurs tableaux y compris la Ligue des champions.