«Tu veux partir ? Banco» : L’énorme coup de pression de l’OM !

Alors que le mercato hivernal bat son plein, l'OM a lancé un message aux joueurs susceptibles de vouloir quitter le club phocéen en janvier. Comme l'a noté un membre influent de la Commanderie, Roberto de Zerbi et son équipe souhaitent s'appuyer sur des éléments qui ont faim. Pour les autres, la porte est grande ouverte.

Le mercato hivernal donne des sueurs froides à Roberto de Zerbi. Durant cette période délicate, et alors que l’OM pointe à la deuxième place au classement, le coach italien souhaite conserver l’ossature de son équipe. « J’ai toujours mal à la tête, ça ne change rien. Le fait que le mercato soit ouvert ne me touche pas. On doit renforcer l’équipe, pas l’affaiblir. Les joueurs importants comme Rongier ou d’autres ne doivent pas partir » a prévenu De Zerbi.

L'OM prévient ses indésirables

Pour les autres, notamment les éléments en manque de temps de jeu, la porte est ouverte. Comme l’a noté un habitué de la Commanderie, l’OM ne s’opposera pas à un départ si les deux parties se retrouvent.

« Banco »

« Tu veux partir et l'OM s'y retrouve ? Banco. On veut des joueurs impliqués dans le projet » a souffle un proche du vestiaire dans les colonnes de L’Equipe. Les regards se tournent vers Elye Wahi, courtisé en Premier League selon le quotidien sportif.