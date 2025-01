F1 : Verstappen dit non à un pilote, la folle accusation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de la saison plus que mitigée de Sergio Pérez, Red Bull s'est mis en quête d'un second pilote afin d'épauler Max Verstappen. Dans cette optique, c'est Liam Lawson qui a été choisi après des débuts prometteurs chez Racing Bulls. Ce dernier aura du mal à rivaliser avec le quadruple champion du monde. Mais le Néerlandais aurait refusé de collaborer à nouveau avec Carlos Sainz.

En fin de saison dernière, Red Bull s'est décidé à se séparer de Sergio Pérez qui avait pourtant prolongé son contrat jusqu'en 2025 un peu plus tôt dans l'année. Il faut dire que les performances du Mexicain ne répondait plus aux attentes élevées de l'écurie dirigée par Christian Horner qui n'a pas réussi à remporter le titre constructeur à cause du très faible nombre de points ramené par Sergio Pérez en comparaison avec celui de Max Verstappen, sacré champion du monde (437 contre 152). Pour le remplacer, Red Bull a décidé de nommer Liam Lawson pour remplacer Sergio Pérez. Un choix qui arrange bien Max Verstappen selon Juan Pablo Montoya.

Jack Doohan prêt à écrire l'histoire avec Alpine ! Une promesse d'avenir jusqu'en 2030 🚀

➡️ https://t.co/MeKVnWPaPO pic.twitter.com/4uT6wI3aJ6 — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

«Je suis sûr que Max aurait empêché Carlos de venir chez Red Bull»

« Je suis sûr que Max aurait empêché Carlos de venir chez Red Bull, pour que la concurrence au sein de l’équipe ne soit pas trop difficile, même si je ne peux pas le confirmer personnellement. Lorsqu’ils étaient coéquipiers chez Toro Rosso, leur relation était assez mouvementée. Je ne suis pas sûr que Max aurait voulu affronter à nouveau cela. Carlos a rendu la vie de Max assez difficile. Donc, quand vous pouvez contrôler qui est dans la 2e voiture comme Max, vous ne voudriez pas vous tirer une balle dans le pied, n’est-ce pas ? », s'interroge l'ancien pilote colombien dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Ce n’est pas que Max a peur, c’est qu’il est intelligent»

« Ce n’est pas que Max a peur, c’est qu’il est intelligent. Pourquoi rendre votre vie inutilement difficile et créer un environnement difficile ? C’est décevant que Carlos n’ait pas fini dans une meilleure F1, mais Williams a la capacité de faire une autre remontada à la McLaren au cours des prochaines années. Je pense qu’ils peuvent faire des choses incroyables à l’avenir. Dans deux ou trois ans, Williams pourrait être dans la situation actuelle de McLaren, qui a réussi à tout remettre sur pied. L’écurie dispose du soutien financier nécessaire et a tout mis en place pour accomplir sa mission », ajoute Juan Pablo Montoya.