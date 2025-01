«C’est dur d’en parler» : Un joueur de l’OM marqué par une polémique...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Défenseur central de l'OM depuis l'été dernier, Derek Cornelius a connu une première moitié de saison parfois mouvementée dans son nouveau club. Le Canadien de 27 ans a pris deux cartons jaunes lors de la rencontre face à l'OGC Nice, occasionnant son expulsion à un quart d'heure de la fin du match. Un épisode resté dans sa mémoire à l'heure de faire le bilan de la première moitié de la saison.

Expulsé lors du match contre Nice au Vélodrome après une décision qui avait suscité beaucoup de réactions, Derek Cornelius a été sanctionné sévèrement pour gain de temps et avait dû manquer le prochain match, qui était celui face à l'OL. Le défenseur central a confié que ce n'était pas chose aisée de parler de cette rencontre pour lui qui a laissé des marques.

Cornelius frustré par la décision

Si son expulsion a été jugée comme abusive par de nombreux observateurs et les supporters, Derek Cornelius ne garde pas un bon souvenir de cet épisode resté dans sa mémoire. « Mes cartons jaunes contre Nice, c'est dur d'en parler. j'avais l'impression que c'était très dur, mais j'essaie de trouver quelque chose de positif dans chaque situation. Je sais que ça peut arriver, je devais me reconcentrer. Ce que je peux contrôler, c'est la façon dont je travaille chaque jour, mon comportement. Je ne vais pas m'attarder sur ce carton rouge » a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi, dans des propos rapportés par Le Phocéen.

L'OM a validé une belle recrue

L'été dernier, l'OM s'est montré très agité sur le mercato pour redonner au club un nouveau souffle et lui permettre de jouer à nouveau les premiers rôles en Ligue 1. En défense centrale, c'est Derek Cornelius qui a fait son arrivée et qui est un élément intéressant dans l'effectif de Roberto De Zerbi. Depuis six mois, il a réussi à trouver sa place dans une équipe qui travaille bien.