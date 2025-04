Kylian Mbappé : L’appel de Macron qui va faire parler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Après 7 ans au PSG, le capitaine de l’équipe de France a décidé de réaliser son rêve et de rejoindre la capitale espagnole. Un transfert qui aurait pu se produire en 2022, mais tout avait été mis en oeuvre pour qu’il prolonge à Paris. Emmanuel Macron, président de la République, avait même été jusqu’à l’appeler. Un coup de fil qui sera d’ailleurs au coeur de l’interview de Mbappé pour La Sexta.

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, les chemins étaient appelés à se croiser. Mais jusqu’à cet été, ça a toujours viré à l’échec. Ça avait notamment été le cas en 2022. Le Français semblait alors promis à la Casa Blanca, mais finalement, à la surprise générale, il avait prolongé au PSG. Il faut dire que le Qatar avait mis tous les ingrédients nécessaires pour le convaincre. Et à cela, il fallait ajouter d’autres interventions comme celle d’Emmanuel Macron. Le président de la République avait alors appelé Mbappé pour l’inciter à continuer avec le PSG.

Mbappé et les appels de Macron

« Il y a eu quelques appels. C'était en décembre, janvier, février, mars. Il m'a appelé pour me dire : "Je sais que tu veux partir. Je veux te dire que tu es aussi important en France. Je ne veux pas que tu partes. Tu as la possibilité d'écrire l'histoire ici. Tout le monde t'aime. J'ai répondu que j'appréciais, parce que c'était vraiment fou. Le président vous appelle et veut que vous restiez », avait d’ailleurs raconté Kylian Mbappé à l’époque à propos des appels d’Emmanuel Macron.

« Ça ne doit pas être facile… »

Ce sujet, il en sera d’ailleurs question lors de l’interview de Kylian Mbappé pour La Sexta ce dimanche. C’est ce qu’a révélé Ana Pastor, qui a eu la chance de discuter avec le joueur du Real Madrid. Pour AS, la journaliste espagnole a expliqué à propos du sujet Emmanuel Macron : « Nous avons beaucoup parlé de pression lors de l’entretien, et je lui ai dit : « Ça ne doit pas être facile pour un si jeune Français de recevoir un appel insistant du président de la République. » Il est une valeur en France en tant qu'icône du pays et ces pressions laissent une marque profonde. Si l'on ajoute à cela les chiffres fous du football, mais surtout son argent, la façon dont il les gère devient une partie du contenu de l'interview. Il lui a fallu beaucoup de temps pour prendre sa décision, et de nombreux supporters du Real Madrid ont dit : « Mon Dieu, comment fait-il pour se faire désirer ? » Même si maintenant tout le monde lui a pardonné ».