Transferts : Le PSG dégaine deux offres XXL sur le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a relancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia, qui n’est désormais plus vu comme un élément intransférable par le Napoli, espérant récupérer jusqu’à 90M€ dans ce dossier. Un prix que la formation parisienne souhaite faire baisser en incluant l’un de ses indésirables dans l’opération : Randal Kolo Muani ou Milan Skriniar.

Quelques mois après son échec, le PSG a réactivé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia, et a cette fois-ci une réelle chance de boucler ce recrutement. Déterminé à conserver l’attaquant géorgien l’été dernier, le Napoli a revu sa position et serait aujourd’hui disposé à le céder, mais il faudra mettre le prix alors que Kvaratskhelia serait estimé entre 70M€ et 90M€ par la formation de Serie A selon L’Équipe.

Kvaratskhelia au PSG ? L'ailier géorgien pourrait bien être l'étoile qui brillera à la place de Mbappé. 🌟

➡️ https://t.co/LUsUoRwajJ pic.twitter.com/fNMrgrVBsh — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 10, 2025

Le PSG veut envoyer l’un de ses joueurs à Naples

Selon Foot Mercato, Naples entend bel et bien récupérer jusqu’à 90M pour Khvicha Kvaratskhelia, un montant trop élevé pour le PSG qui cherche un moyen pour faire baisser l’addition. Ainsi, deux formules auraient été proposées au club transalpin d’après FM : une offre de 45M€ + Randal Kolo Muani, ou 60M€ + Milan Skriniar.

Une pierre deux coups

Si l’une des deux opérations voyait le jour, le PSG ferait alors un gros coup en attirant l’une de ses priorités visées depuis longtemps tout en se séparant d’un indésirable, n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Affaire à suivre...