Mercato : Un échec est annoncé, le PSG va en profiter

Dernièrement, le PSG a rencontré de nombreux soucis offensifs et le recrutement d’un attaquant pourrait donc être tenté cet hiver. Le club de la capitale pisterait Khvicha Kvaratskhelia, mais un autre joueur de Serie A serait dans le viseur parisien. Dusan Vlahovic intéresse également le champion de France, qui pourrait profiter de l’échec des négociations concernant la prolongation de contrat du Serbe.

Le 22 janvier, le PSG affrontera Manchester City en Ligue des champions, dans un choc qui s’annonce décisif. Les Parisiens sont actuellement 25èmes de C1 et donc non qualifiés pour la phase à élimination directe. Il faut dire que le club de la capitale a laissé échappé de nombreux points face à certains adversaires européens, la faute à un manque cruel de réalisme d’un point de vue offensif.

Le PSG veut se renforcer offensivement

Face à ce problème offensif, le PSG serait déterminé à l’idée de recruter un attaquant cet hiver, bien que l’heureux élu ne pourra pas aider le club de la capitale pour les deux dernières rencontres de la première phase de la Ligue des champions. Toutefois, en cas de qualification, le joueur choisi pourra par la suite aider les Parisiens. Pour le moment, un nom revient avec insistance dans le viseur du champion de France, il s’agit de Khvicha Kvaratskhelia. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le Géorgien était déjà pisté l’été dernier, mais Naples avait fermé la porte. Cet hiver, la donne aurait changé, puisque la formation italienne serait beaucoup plus ouverte à l’idée de se séparer de son attaquant.

Le PSG pourrait également s’offrir Vlahovic

Khvicha Kvaratskhelia pourrait donc poser ses valises au PSG cet hiver, mais un autre attaquant de Serie A pourrait faire de même dans les prochaines semaines ou bien l’été prochain. En effet, le club de la capitale s’intéresse à Dusan Vlahovic et, d’après les informations de Tuttosport, les négociations pour sa prolongation de contrat à la Juventus de Turin seraient actuellement au point mort. Le champion de France pourrait donc en profiter et un transfert pourrait être tenté l’été prochain sans doute, lorsqu’il ne restera plus qu’un an de contrat au Serbe, s’il n’a pas prolongé d’ici là.