Mercato - PSG : Le salaire colossal de Kvaratskhelia déjà connu ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De nouveau annoncé comme étant la priorité absolue du PSG après avoir été déjà approché l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia pourrait quitter Naples cet hiver contre une offre avoisinant les 80M€. Et afin de convaincre au plus vite l'attaquant géorgien, la direction du PSG serait prêt à multiplier par 4 son salaire. Explications.

Interrogé le 2 janvier dernier en conférence de presse sur le mercato hivernal du PSG, Luis Enrique avait ouvert la porte à de nouveaux renforts : « Vous savez ce qu’est le mercato. Au-delà du fait d’être toujours ouvert à améliorer l’effectif (...) C’est évident que si on peut améliorer l’effectif, on essaiera de le faire. Mais c’est difficile, surtout dans ces mercatos d’hiver. Nous sommes toujours ouverts mais on reste tranquilles. Vu le développement de notre équipe, je crois que l’équipe va s’améliorer », avait clairement indiqué l'entraîneur du PSG.

🚨🇬🇪 Napoli’s formal request for Khvicha Kvaratskhelia remains around €80m package.



🔴🔵 Direct negotiations with Paris Saint-Germain are ongoing, as revealed today. Talks underway.



Kvaratskhelia’s camp, discussing terms with PSG as they’re offering over x4 his current salary. pic.twitter.com/O5dcQmvT5u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025

Le PSG fonce sur Kvaratskhelia

Ces dernières heures, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) semble être repartie de plus belle, alors que le PSG avait déjà courtisé l'attaquant géorgien lors du dernier mercato estival. Naples, où Kvaratskhelia est engagé jusqu'en 2027, s'était montré inflexible à l'époque, mais il semblerait cette fois-ci que le PSG soit en mesure de le recruter contre une offre avoisinant les 80M€. Les négociations sont déjà bien engagées entre les deux clubs, et de son côté, Kvaratskhelia pourrait toucher le jackpot s'il décide de signer au PSG cet hiver.

Un salaire multiplié par 4 au PSG ?

En effet, selon les révélations de Fabrizio Romano, le PSG serait prêt à multiplier par quatre le salaire de l'attaquant géorgien afin de le convaincre de signer dans les prochains jours, ce qui permettrait donc à Khvicha Kvaratskhelia de monter à plus de 4M€ par an de revenus avec cet éventuel transfert. Reste à savoir si cet argument parviendra à faire la différence en faveur du PSG...