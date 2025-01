Mercato - OM : La presse italienne annonce une grosse signature !

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, l’OM a officialisé l’arrivée de Luiz Felipe. Mais le club phocéen n’aurait pas prévu de s’arrêter en si bon chemin et ciblerait désormais Danilo. L’international brésilien devrait rompre son contrat avec la Juventus très prochainement. Mais il devrait dans la foulée s’engager avec un autre club de Serie A.

L’OM a déjà officialisé sa première arrivée. Le club phocéen s’est attaché les services de Luiz Felipe, qui a débarqué libre après son départ d’Al-Ittihad. Mais la formation olympienne n’aurait pas prévu de s’arrêter là. Pablo Longoria et Mehdi Benatia voudraient offrir d’autres solutions à Roberto De Zerbi pour la seconde partie de saison. Dans cette optique, le deuxième de Ligue 1 songerait à réaliser un joli coup en Italie.

OM sur le coup ? 🧐 Un international brésilien pourrait débarquer gratuitement! Détails sur une opportunité en or.

➡️ https://t.co/HNvO56AprW pic.twitter.com/tSjzzf7fWu — le10sport (@le10sport) January 10, 2025

L'OM garde un oeil sur Danilo

L’OM serait en effet sur les traces de Danilo. Du haut de ses 33 ans, l’international brésilien est considéré comme indésirable à la Juventus. Thiago Motta voudrait compter sur des profils plus jeunes. Le défenseur central, également capable d’évoluer à droite, devrait donc résilier son contrat très prochainement avec les Bianconeri afin de ne pas rester sur la touche toute la seconde partie de saison. L’OM pourrait donc en profiter. Mais un autre club de Serie A serait sur le coup.

Naples touche au but pour sa signature

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, Naples aurait fait de Danilo sa recrue prioritaire en défense. Les Azzurri s’activeraient donc, et se seraient même entendus avec l’international auriverde autour d’un contrat d’un an et demi. L’ancien du Real Madrid devrait ainsi s’engager jusqu’en juin 2026 à Naples. Les négociations seraient d’ailleurs terminées. Il ne manquerait plus que l’accord pour la résiliation du contrat de Danilo à la Juventus pour boucler l’opération. Cette grosse signature devrait donc filer entre les doigts de l’OM cet hiver. À suivre...