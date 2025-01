Transferts - OM : De Zerbi reçoit un avertissement

Jean de Teyssière

Cet hiver, l’OM a enregistré sa première recrue : Luiz Felipe. Officialisé ce mardi, l’international italien était présenté à la presse ce mercredi. L’ancien joueur de la Lazio est heureux de travailler avec Roberto De Zerbi même s’il a avoué qu’il lui faudrait encore du temps pour être à 100 %.

L’OM avait des besoins en défense centrale et Roberto De Zerbi a rapidement vu une recrue arriver à ce poste. Au placard à Al-Ittihad, Luiz Felipe retrouve l'Europe après avoir signé libre à l'OM. Et ce mercredi, il était présenté à la presse.

«Il va me falloir quelques semaines pour atteindre le niveau que je veux avoir»

En conférence de presse ce mercredi, Luiz Felipe a évoqué sa forme physique, lui qui n'a plus joué depuis le 24 août dernier : « Il va me falloir quelques semaines pour atteindre le niveau que je veux avoir. Avec le staff et le préparateur physique, on travaille pour que je ne m'arrête plus. On sait le football que veut pratiquer De Zerbi et je suis très heureux. »

«Je me sens bien»

« Physiquement, je me sens bien depuis le mois de septembre, poursuit le défenseur central italien. Je m’entraînais mais je ne pouvais plus jouer car j'étais retiré de la liste pour jouer les matchs. En décembre, je m’entraînais seul avec un préparateur physique. »