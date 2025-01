Mercato - PSG : Un joueur «légendaire» va débarquer à Paris ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le dossier brûlant et inattendu de ce début de mercato. Priorité de Luis Enrique l'été dernier, le PSG aurait relancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia ! Un transfert avoisinant les 80M€ serait même dans les tuyaux pour l'ailier géorgien présenté comme une véritable légende à Naples.

Cela pourrait donc être l'énorme coup de ce mercato d'hiver. Depuis jeudi matin et les informations du quotidien italien Il Roma, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia a été relancée. Priorité de Luis Enrique l'été dernier, l'ailier géorgien de Naples serait désormais proche de s'engager avec le PSG, dès cet hiver. Un transfert qui devrait faire parler du côté de Naples.

Kvaratskhelia, un joueur légendaire à Naples

Et pour cause, dans son édito pour L'EQUIPE, le journaliste Vincent Duluc rappelle que, malgré une saison en dessous de ses standards, Khvicha Kvaratskhelia demeure un joueur qui a marqué l'histoire du Napoli puisqu'il était le joueur majeur lors du titre remporté en Serie A en 2023. Et ça, cela ne changera pas, même s'il file au PSG.

«Kvaratskhelia restera toujours l'un des héros de la saison du titre»

« Khvicha Kvaratskhelia restera toujours un joueur légendaire de Naples, l'un des héros de la saison du titre, en 2022-2023, le premier Scudetto du club depuis trente-trois ans et les années Maradona. Mais, dix-huit mois plus tard, son départ ne provoquerait pas la même émeute. Comme les autres, il a été rendu responsable, aussi, de la saison dernière calamiteuse, avec cette dixième place en Serie A à 41 points de l'Inter, et sans qualification européenne », écrit Vincent Duluc dans les colonnes du quotidien sportif.