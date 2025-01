«Acheter plus fort» : L’OM annonce du lourd sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi n'a pas échappé aux questions sur le mercato. L'entraîneur de l'OM, qui a déjà vu arriver Luiz Felipe Ramos, estime qu'en cas de vente durant l'hiver, le club pourrait encore se renforcer avec la volonté d'acheter «plus fort».

Très attendu sur le mercato, l'OM a déjà bouclé une première recrue hivernale à savoir Luiz Felipe Ramos qui a débarqué libre après la rupture de son contrat avec Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Cependant, ce n'est probablement pas terminé puisque le club phocéen espère également dégraisser son effectif en se séparant notamment de Chancel Mbemba, Bamo Méité ou encore Lilian Brassier, qui n'a pas convaincu depuis sa signature à Marseille. D'ailleurs, à l'occasion de son passage devant les médias, Roberto De Zerbi reconnaît qu'en cas de vente, l'OM pourrait se renforcer.

«On doit renforcer l'équipe et ne pas l'affaiblir»

« Le mercato, je n'ai pas mal à la tête plus que d'habitude. On doit renforcer l'équipe et ne pas l'affaiblir. Ceux qui jouent et qui jouent bien comme Rongier ne doivent pas partir. Sinon, on va ralentir. Parfois pour se renforcer, il faut vendre. Après quand on vend, on peut acheter encore plus fort, mais ce n'est pas le moment, je ne pense pas que c'est ce qu'il se passera », confie l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.

«Mehdi Benatia est déterminant»

Roberto De Zerbi a également évoqué le fonctionnement interne à l'OM avec notamment un Medhi Benatia, fraîchement intronisé directeur sportif, qui a un rôle clé : « Mehdi Benatia est déterminant, il l'a été pour que je vienne, avec Pablo (Longoria). Je travaille avec lui, il fait les choses rapidement. Avec lui, il n'y a rien à pousser, c'est lui qui pousse, il est ambitieux, il comprend beaucoup le football. Il est vrai, direct, j'aime ces personnes là ».