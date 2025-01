PSG : Agacé par Luis Enrique, il demande son transfert

Alexis Brunet

En plus de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani, Marco Asensio pourrait lui aussi quitter le PSG cet hiver. L’Espagnol qui était régulièrement titularisé par Luis Enrique en début de saison a vu son temps de jeu fondre considérablement, ce qui aurait provoqué des tensions. Mécontent, l’attaquant chercherait donc déjà à quitter Paris.

Le mercato d’hiver a ouvert ses portes depuis peu et certains clubs de Ligue 1 se sont déjà renforcés. C’est le cas de l’OM qui a annoncé l’arrivée de Luiz Felipe Ramos pour renforcer sa défense centrale. Le grand rival de l’équipe phocéenne, le PSG, pourrait lui aussi se montrer actif bientôt. Les dirigeants parisiens chercheraient à recruter deux ou trois joueurs, mais également à dégraisser.

La piste Kvaratskhelia est très chaude

Au rayon des arrivées, un attaquant serait la grande priorité du PSG. Le club de la capitale aurait d’ailleurs récemment réactivé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier était déjà pisté par le champion de France l’été dernier, mais Naples avait alors fermé la porte. La donne aurait changé, puisque la formation italienne serait désormais ouverte à un départ du Géorgien. Les dirigeants parisiens pourraient boucler l’affaire contre un chèque compris entre 70 et 90M€.

Des tensions avec Asensio ?

Le PSG chercherait en priorité à faire venir un nouvel attaquant, d’autant plus que le club de la capitale pourrait perdre deux joueurs dans ce secteur cet hiver. Randal Kolo Muani serait sur le départ, mais également Marco Asensio. Tout comme le Français, l’Espagnol ne joue presque plus à Paris dernièrement, alors qu’il était régulièrement titularisé en début de saison. Cela aurait d’ailleurs causé des tensions d’après les informations de L’Équipe et aurait donc poussé l’ancien joueur du Real Madrid à envisager un avenir ailleurs. Pour le moment, aucune offre ne serait arrivée sur le bureau du PSG pour l’attaquant, mais certaines formations espagnoles, mais également italiennes pourraient tenter leur chance d’ici la fin du mercato hivernal.