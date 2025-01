Mercato : Le PSG prépare le transfert de l’hiver, ce sera 80M€ !

Pierrick Levallet

Le mercato s’est enflammé ces dernières heures du côté du PSG. À la recherche d’un ailier gauche, le club de la capitale garde un œil très attentif sur la situation de Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier ne serait plus enclin à prolonger son contrat avec Naples, ce qui relance tout le feuilleton. Les Azzurri auraient donc fixé leur prix pour l’international géorgien.

Le mercato a pris une toute autre tournure pour le PSG cet hiver. Plutôt discret ces derniers jours, le club de la capitale est récemment passé à l’action dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia. Ce dernier ne serait plus vraiment enclin à prolonger son contrat à Naples. L’international géorgien aurait même repoussé l’offre des Azzurri, qu’il ne trouve pas assez convaincante.

Le PSG s'active pour Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia sonderait donc le marché des transferts à la recherche d’une porte de sortie. Et parmi ses options, on peut y retrouver le PSG. Les Rouge-et-Bleu étaient déjà intéressés par ses services l’été dernier. L’ailier de 23 ans serait désormais plus ouvert à son transfert. Les dirigeants parisiens auraient donc relancé les discussions avec Khvicha Kvaratskhelia.

Naples a déjà fixé son prix

De son côté, Naples aurait déjà fixé son prix. D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, le pensionnaire de la Serie A réclamerait aux alentours de 80M€ pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Reste maintenant à voir si le PSG acceptera de débourser autant d’argent en hiver pour mettre la main sur le Géorgien dès le mois de janvier. À suivre...