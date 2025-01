Mercato : Le PSG prépare le coup du siècle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis jeudi, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia a refait surface du côté du PSG. L'international géorgien pourrait bien rejoindre le club de la capitale cet hiver, pour un prix très inférieur à ce que réclamait le Napoli l'été dernier. Le PSG prépare donc bien le coup du siècle !

Cet hiver, le PSG a d'abord priorisé les ventes avec désormais trois joueurs concernés par ce dégraissage à savoir Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio. Mais côté arrivées, ça devrait aussi bouger ! Et pour cause, le club de la capitale aurait relancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia pour environ 70M€ ?

Et la Gazzetta dello Sport confirme la tendance. En effet, le média italien assure que le PSG revient très fort dans la course pour Khvicha Kvaratskhelia. Dans cette optique, les Parisiens auraient tenté d'inclure l'un de leurs trois indésirables dans la transaction. En vain. Naples veut du cash et le transfert pourrait se boucler autour de 70M€.

Un prix très éloigné de ce que demandait Naples jusque-là

Cela ressemblerait à un énorme coup pour le PSG. Et pour cause, l'été dernier, Naples s'était montré très exigeant pour lâcher Khvicha Kvaratskhelia, réclamant pas moins de 120M€. Une somme que les Parisiens n'ont jamais voulu aligner. Et ils ont bien puisque six mois plus tard, l'international géorgien pourrait débarquer pour 70M€.