Victime de Vinicius, il signe au PSG !

Alexis Brunet

L’été dernier, le Real Madrid et le PSG ont été liés sur le mercato. En effet, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club espagnol, mais avant lui, un autre joueur avait fait le chemin inverse. Après un passage long de huit ans au sein de la Casa Blanca, Marco Asensio avait décidé de rejoindre le champion de France, lui qui a été poussé vers la sortie par l’arrivée, entre autres, de Vinicius à Madrid.

Après près de huit ans au Real Madrid, Marco Asensio avait décidé de quitter le club espagnol en 2023. Son statut d’agent libre avait intrigué plusieurs clubs et c’est finalement le PSG qui avait remporté la mise et qui avait fait signer un contrat de trois saisons à l’attaquant.

Le PSG dans la tourmente 🤯 : une offre de 44M€ pour Kang-In Lee sur le bureau, mais la direction reste ferme !

➡️ https://t.co/3z0UbfA7ir pic.twitter.com/8FPAhLBEeQ — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 10, 2025

La montée en puissance de Vinicius a fait mal à Asensio

D’après les informations de L’Équipe, Marco Asensio aurait pu rester peut-être un peu plus longtemps au Real Madrid. Finalement, l’attaquant avait décidé de ne pas prolonger son contrat et de rejoindre le PSG, car Vinicius prenait de plus en plus d’ampleur dans la capitale espagnole et il voyait donc son avenir s’obscurcir davantage au sein de la Casa Blanca.

Asensio pense à quitter le PSG

Marco Asensio est donc arrivé à l’été 2023 au PSG, mais il pourrait déjà quitter le club de la capitale. En effet, l’attaquant serait déçu de son temps de jeu à Paris et il réfléchirait à quitter le champion de France cet hiver. Toutefois, son salaire conséquent poserait problème à certains prétendants.