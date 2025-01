Mercato : Un Ballon d’Or s’annonce à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jean-Pierre Papin a choisi de poursuivre l'aventure avec l'Olympique de Marseille plutôt que de rejoindre le FC Martigues, en grande difficulté en Ligue 2. Actuellement entraîneur de la réserve marseillaise, le lauréat du Ballon d'Or 1991 ambitionne de faire monter son équipe en National 2 comme il l’a fait savoir ce vendredi.

Ce fut le feuilleton de la fin du mois de décembre du côté de l’OM. Revenu dans la cité phocéenne en 2022 en tant que conseiller, Jean-Pierre Papin est depuis novembre 2023 l’entraîneur de la réserve, en gardant en tête le rêve de reprendre les rênes d’une équipe première, à l’instar du FC Martigues. Après s’être séparée de Thierry Laurey, la formation de Ligue 2 avait jeté son dévolu sur JPP, qui a fini par décliner la proposition. Dans des propos accordés à La Provence, le Ballon d’Or 1991 a scellé son avenir.

« J’ai un challenge à finir avec l’OM »

« Je n’ai rien à dire là-dessus, a-t-il lancé concernant l’échec de sa venue à Martigues. J’ai un challenge à finir avec l’OM, il me reste cinq mois et j’ai envie de monter en National 2 avec cette équipe. Comme nous sommes bien placés et par rapport à ce que nous avons fait l’année dernière, je voulais finir mon année avec eux. Il reste une demi-saison et je pense que ça serait bien pour le club d’avoir cette équipe réserve qui évolue une catégorie au-dessus. »

« S’il accepte de s’inscrire dans le nouveau projet du club, nous serons très contents de pouvoir compter sur lui »

Dans l’entourage de Jean-Pierre Papin, l’échec des négociations avec le FC Martigues est vu comme une bonne nouvelle comme on pouvait le lire récemment dans La Provence : « Il prend une bonne décision en n’allant pas dans cette galère. Il compte bien aller au bout de sa mission avec l’OM ». De son côté, la formation phocéenne compte sur sa légende : « S’il accepte de s’inscrire dans le nouveau projet du club, nous serons très contents de pouvoir compter sur lui. C’est une question de règles, de discipline et de stratégie sportive ».