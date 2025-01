Mercato : Le PSG bloqué à cause d’un gros salaire ?

Alexis Brunet

Cet hiver, Randal Kolo Muani a de grandes chances de quitter le PSG. Le Français dispose de nombreux prétendants, mais aucune offre formelle n’a encore été envoyée aux dirigeants parisiens. La Juventus de Turin s’intéresse notamment à l’attaquant, mais la Vieille Dame serait pour le moment bloquée par le salaire de l’ancien joueur de Francfort.

Le PSG pourrait bien agiter le mercato hivernal dans les prochaines semaines. En effet, le club de la capitale aurait relancé la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia et il y aurait de l’espoir pour le club de la capitale. Naples ne serait plus aussi certain de vouloir garder son attaquant géorgien, qui n’a toujours pas prolongé son contrat, malgré une proposition écrite de la part de l’équipe italienne.

Randal Kolo Muani est sur le départ

Le PSG serait bien inspiré de boucler l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, car dans le même temps le club de la capitale pourrait perdre un attaquant. En effet, depuis plusieurs semaines, Randal Kolo Muani est annoncé sur le départ, en raison de son faible temps de jeu. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manchester United pourrait l’accueillir cet hiver, mais il dispose aussi d’autres prétendants, notamment en Italie.

Le salaire de Kolo Muani bloque son départ pour le moment

D’après le Corriere dello Sport, Randal Kolo Muani intéresserait également la Juventus de Turin. Le club italien aimerait le faire venir sous la forme d’un prêt, mais son salaire conséquent bloquerait pour le moment son départ. Un geste pourrait donc être demandé au PSG afin de faciliter l’opération. Affaire à suivre…