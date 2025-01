80M€ : La nouvelle folie du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué aux gros coups sur le marché des transferts depuis le début de l'ère Qatar, le PSG s'active à fond en coulisses pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, l'attaquant géorgien de Naples. Les discussions s'accélèrent en coulisses, et le club italien semble disposé à laisser filer sa star contre une offre avoisinant les 80M€. Le PSG sait donc à quoi s'en tenir.

Et si le PSG préparait une belle folie pour ce mercato hivernal ? Le club de la capitale a perdu gros l'été dernier avec le départ libre de Kylian Mbappé en direction du Real Madrid, et Bradley Barcola apparait à ce jour comme l'unique solution viable pour le côté gauche de l'attaquant parisienne. Mais le PSG s'active pour remédier à ce problème avec un profil XXL évoluant actuellement en Serie A...

🚨🇬🇪 Napoli’s formal request for Khvicha Kvaratskhelia remains around €80m package.



🔴🔵 Direct negotiations with Paris Saint-Germain are ongoing, as revealed today. Talks underway.



Kvaratskhelia’s camp, discussing terms with PSG as they’re offering over x4 his current salary. pic.twitter.com/O5dcQmvT5u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2025

Le PSG à fond sur Kvaratskhelia

Depuis jeudi, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples) fait de nouveau parler pour le PSG, et le feuilleton semble donc totalement relancé après avoir déjà été étudié par Luis Campos l'été dernier. Et le conseiller sportif du PSG est d'ores et déjà fixé sur le prix à payer pour sa future star.

80M€ pour rafler la mise

Le journaliste Fabrizio Romano annonce que la direction de Naples réclame aux alentours de 80M€ pour accepter de laisser filer Kvaratskhelia et continue de négocier directement avec celle du PSG afin de trouver un accord le plus rapidement possible. La piste semble donc se préciser...