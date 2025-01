Kvaratskhelia au PSG : Une fake news est dénoncée !

Thomas Bourseau

La fièvre Khvicha Kvaratskhelia semble s’emparer du Paris Saint-Germain si l’on se fie aux rumeurs qui circulent dans la presse. Le club parisien reviendrait à la charge alors que le Napoli serait cette fois-ci enclin à l’idée de se séparer de l’international géorgien. L’attaquant de 23 ans est également annoncé à Liverpool. De quoi faire sortir de ses gonds l’entraîneur des Reds Arne Slot.

On prend les mêmes et on recommence. L’été dernier, le PSG s’était mis d’accord contractuellement parlant avec Khvicha Kvaratskhelia pour un salaire de 9M€ à l’année et 2M€ de bonus selon le journaliste Nicolo Schira. Et ces dernières heures, le feuilleton Kvaratskhelia a repris de l’ampleur dans la presse. L’Équipe assure qu’un départ du Napoli de l’ailier géorgien cet hiver serait une véritable possibilité au vu de la position du club napolitain, prêt à se séparer de son attaquant.

Liverpool s’invite à la fête pour Kvaratskhelia ?

Le PSG est bel et bien sur le coup, mais David Ornstein a affirmé jeudi soir que Liverpool pourrait se laisser tenter par l’opportunité de marché que représenterait Khvicha Kvaratskhelia si la tendance du côté du Napoli se confirmait. L’admiration des Reds pour Kvaratskhelia les pousserait même à revoir leur position initiale sur le recrutement d’un ailier qui n’était pas au programme pour cette session des transferts.

«A la fin du mercato, 99 rumeurs sur 100 sont fausses»

Mais qu’en pense Arne Slot ? L’entraîneur de Liverpool a haussé le ton en conférence de presse ce vendredi : il faut tout simplement arrêter d’alimenter des rumeurs qui s’avèrent fausses au final pendant le mercato hivernal.

« Quand vous dites que les joueurs sont liés à des clubs... nous sommes tous liés ! Kvaratskhelia, nous sommes en janvier et j'ai dit après West Ham que vous ne devez pas me décevoir avec des rumeurs. C’est ce qui se passe en ce moment. A la fin du mercato, 99 rumeurs sur 100 sont fausses. Alors qu’est-ce que je peux commenter ? Les rumeurs vont continuer, mais pas de commentaires de ma part ». a confié Slot dans des propos relayés par The Liverpool Echo.