«Une équipe encore plus forte» : De Zerbi annonce du lourd pour l’OM !

Deuxième de Ligue 1 pour le moment, l'OM a réussi à bien négocier la première moitié de la saison même si tout n'a pas été parfait. Le club de la cité phocéenne s'avance comme un candidat sérieux au podium et conserve des ambitions pour concurrencer directement le PSG. Cette nouvelle équipe a de beaux jours devant elle d'après Roberto De Zerbi.

En prenant soin de renouveler son effectif l'été dernier, l'OM a accueilli beaucoup de renforts qui ont redonné vie au club. Sans compétition européenne cette saison, le club peut se concentrer sur ses objectifs en Ligue 1 et Roberto De Zerbi attend encore une montée en puissance pour ses hommes. L'entraîneur italien ne se contente pas facilement des succès obtenus.

De Zerbi passe une grosse annonce pour l'avenir de l'OM

Si le PSG possède une avance déjà confortable au classement sur l'OM, Roberto De Zerbi ne veut pas lâcher l'affaire et compte emmener son club le plus haut possible. Il sait que le club peut encore monter en puissance dans les prochaines semaines. « Il nous manque encore beaucoup de choses. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont déjà là. Je m'attends à voir encore 10 ou 15 matchs de ce niveau avant de voir une équipe plus forte. On va dans la bonne direction, on a une identité mentale forte » explique-t-il en conférence de presse avant de défier Rennes samedi.

Et pour briller, Roberto De Zerbi souhaite voir son équipe malmener ses adversaires et briller offensivement : « Cinq, quatre, six, trois, peu importe le nombre de buts, mais je veux commander le jeu et quand on fait ça il faut tirer, générer des occasions pour marquer. On doit avoir la responsabilité quand on est un joueur offensif de l'OM. Il faut au moins dix buts et dix passes décisives pour un joueur offensif de l'OM. C'est important ! »