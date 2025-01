Mercato - PSG : Un départ est annoncé, «il a disparu»

La rédaction

Arrivé il y a un an et demi au Paris Saint-Germain, Marco Asensio ne brille pas dans la capitale, loin de là. Pour les observateurs, il a déjà "disparu" et pourrait bien quitter le club cet hiver, poussé vers la sortie par l'arrivée de nouveaux renforts.

Recruté librement à l'été 2023 en provenance du Real Madrid, Marco Asensio n’a toujours pas répondu aux attentes du côté de Paris. Avec seulement 2 buts cette saison, l'ancien Madrilène n’a pas la confiance de son entraîneur, Luis Enrique, et n’a d’ailleurs disputé aucune minute depuis maintenant 5 matchs. Un rendement insuffisant qui alimente les critiques.

« Asensio a totalement disparu »

« Dans cet effectif, on a peut-être oublié, mais Asensio a totalement disparu », déclare Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Il a fait le mois d’août l’année dernière, le mois d’août cette année. Après, il disparaît complètement. Quand je l’avais vu en Espoirs à l’époque, pour moi, c’était une bombe atomique. Lui, on va gentiment le raccompagner », poursuit-il.

Une place en danger face à l’arrivée de concurrents

Si sa place au PSG est déjà menacée, L’Équipe révèle que le club de la capitale a ouvert la porte à un départ de son attaquant espagnol. Un départ logique et presque inévitable au vu des renforts que cherche à attirer le Paris Saint-Germain. Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen figurent sur les tablettes des dirigeants parisiens. Concernant le premier, des discussions ont déjà été entamées avec Naples.