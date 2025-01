PSG : Le remplaçant de Kolo Muani arrive pour 15M€, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ par Luis Enrique qui ne compte plus du tout sur lui, Randal Kolo Muani cherche une porte de sortie. Et cela tombe bien puisqu'il ne manquerait pas d'options sur le mercato. La Juventus, Manchester United ou encore Tottenham sont dans le coup et le PSG prépare déjà sa succession avec une piste totalement inattendue révélée en Russie.

Le mercato du PSG s'emballe ! Alors que la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia ne cesse d'être commentée et semble devenir de plus en plus sérieuse, le club de la capitale envisage également de se séparer de plusieurs indésirables. Milan Skriniar, Marco Asensio et Randal Kolo Muani sont directement concernés, et le dernier cité pourrait d'ailleurs prochainement trouver une porte de sortie. Et pour cause, l'ancien attaquant du FC Nantes, qui n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, mais dispose de plusieurs options pour quitter le PSG. La Juventus et Manchester United semblent être les pistes les plus chaudes pour le moment.

Un transfert choc en approche ? Kvaratskhelia au PSG, une rumeur qui enflamme le mercato ! 🔥

➡️ https://t.co/D6mFq675cg pic.twitter.com/PwhTCm3mW1 — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 10, 2025

Manfred Ugalde la surprise du chef ?

Par conséquent, le PSG est déjà en quête d'un joueur pour compenser le départ de Randal Kolo Muani. Et les Parisiens pourraient bien réserver une énorme surprise. En effet, selon les informations du média russe Sport Express, le club de la capitale s'intéresserait de près à Manfred Ugalde. Âgé de 22 ans, l'attaquant du Spartak Moscou est l'actuel meilleur buteur du championnat russe avec 15 réalisations en 18 apparitions. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international costaricien (18 sélections), qui était convoité par l'AS Monaco, serait valorisé à 15M€.

Le PSG va boucler un nouveau transfert en Russie ?

Un transfert surprise, mais qui ne serait pas inédit. En effet, malgré le contexte actuel, le PSG a récemment bouclé un transfert avec un club russe en enrôlant Matvey Safonov l'été dernier pour 20M€ en provenance de Krasnodar. En janvier 2019, les Parisiens avaient également recruté Leandro Paredes qui évoluait alors au Zenit Saint-Pétersbourg contre un chèque de 47M€. Manfred Ugalde pourrait donc compléter cette liste.