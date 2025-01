F1 : «J’avais envie de tout détruire», Max Verstappen pète les plombs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'était probablement l'un des moments les plus chauds de la saison de Max Verstappen. Arrivé au Grand Prix du Brésil avec la menace de plus en plus pressante de Lando Norris au classement des pilotes, le Néerlandais avait complétement raté sa séance de qualifications et s'est élancé 17e sur la grille. De quoi le faire disjoncter le samedi soir.

Le Grand Prix du Brésil aura probablement été l'un des plus impressionnants de la saison. Et pour cause, Lando Norris avait l'occasion de prendre ses distances sur Max Verstappen. Au volant du McLaren impressionnante, le pilote britannique signe même la pole position pendant que son rival était en pleine galère. Le Néerlandais terminait en effet que 12e mais s'élançait 17e à cause d'une pénalité. Une performance qui n'a pas du tout plu à Max Verstappen comme il le raconte lui-même.

«J’avais envie de tout détruire dans ma chambre»

« J’avais envie de tout détruire dans ma chambre. J’étais très contrarié par les qualifications. Je voulais détruire ma chambre, mais je suis entré dans ma chambre et mon père était assis là. Non, c’est lui qui était calme. Il était très calme. J’étais tellement en colère et je l’ai vu si calme, ça m’a calmé », lâche le quadruple champion du monde au micro du podcast podcast Talking Bull, rapporté par F1Only. Finalement, tout allait mieux le dimanche pour le pilote Red Bull qui a signé une masterclass sous la pluie pour remonter toute la grille et s'imposer, mettant fin à une disette de 11 courses sans victoire, et prenant ainsi un avantage décisif dans la course au titre. Lando Norris ne reverra jamais Max Verstappen qui s'adjugera un quatrième titre.

Tout a basculé le dimanche

« Vous partez P17, votre principal rival part en premier, ce qui peut faire basculer un grand nombre de points à ce moment du championnat. Tout le monde était donc nerveux. Mais ensuite, il a plu. J’ai sauté dans la voiture. Bien sûr, j’aime ces conditions, j’aime le mouillé, mais on ne sait jamais ce qui va se passer ou ce qui peut se passer parce qu’en même temps, on peut se faire sortir ou sortir de la piste soi-même parce que c’est très difficile. Mais dès que la course a commencé, c’était bien. C’était agréable. J’ai beaucoup apprécié. Je me sentais bien. Pas à pas, je remontais », ajoute Max Verstappen.