OM/RC Lens : Nouveau coup de théâtre sur le mercato ?

Pau Lopez ne rejoindra pas le RC Lens, du moins par pour l'instant. Gérone a bloqué le portier, prêté par l'OM jusqu'à la fin de la saison, qui avait pourtant fait le voyage vers le nord de la France pour signer son contrat. Présent en conférence de presse, Michel, coach du club espagnol, a évoqué cet incroyable imbroglio.

Pau Lopez a bien posé avec le maillot du RC Lens, club où il espérait se relancer après un prêt décevant à Gérone. Mais le portier espagnol n’enfilera pas cette tunique sang et or cette saison. La faute au club espagnol, qui souhaitait le libérer plus tard dans le mois. Une situation inacceptable pour le RC Lens. L’équipe artésienne a pris la décision d’annuler cette opération, malgré le départ de Brice Samba à Rennes.

Gérone livre sa version

Présent en conférence de presse ce vendredi, Michel est revenu sur ce scénario dingue. « Il a demandé la permission de passer l'examen médical et nous l'avons donné, mais pas plus. Le club m'a demandé ma réponse ou mon intention et j'ai dit à Quique que je voulais qu'il reste parce que je pense que le club a besoin de grandir et c'est un joueur qui rend l'équipe meilleure » a confié le coach de Gérone au sujet du gardien, prêté par l’OM.

« Je ne sais pas ce qui va se passer»

Mais dans un second temps, le technicien n’a pas totalement fermé la porte à un départ de Pau Lopez, qui n’a joué qu’un match cette saison, en Coupe du Roi. « Je ne sais pas ce qui va se passer mais pour moi s'il part, c'est une perte majeure. La concurrence dans les buts est pire. Pour le moment, je pense qu'avec Pau, nous avons le poste très bien couvert. Il va bien, il s'est entraîné. normalement et je pense que tout sera normal ici » a-t-il confié dans des propos rapportés par 3CAT.