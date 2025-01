OM : Longoria et Benatia ont bouclé une signature déterminante !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison dernière, l'OM naviguait très loin de ses ambitions et les dirigeants tenaient à redresser la barre. Depuis son arrivée l'été dernier, Roberto De Zerbi a permis au club de se propulser à nouveau vers les sommets grâce au travail réalisé par Pablo Longoria et Medhi Benatia également. Ce dernier s'est vu recevoir une nouvelle fonction au sein du club : directeur du football. Une nomination saluée par l'entraîneur italien.

Conseiller sportif de l'OM jusque-là, Medhi Benatia avait participé à l'effort collectif pour ramener le club vers les sommets de Ligue 1. La formation phocéenne, de retour à la deuxième place du championnat à l'heure actuelle, travaille bien grâce à l'entente entre ses dirigeants notamment. Roberto De Zerbi n'a pas hésité à louer les qualités du Marocain avant le match face à Rennes ce samedi, sans oublier pour autant son président.

De Zerbi salue la nomination de Benatia

Mercredi, l'OM a officialisé la nomination de Medhi Benatia en tant que directeur du football. L'ancien international marocain a largement contribué à la venue de l'Italien à Marseille l'été dernier. « Je suis très content. Il a été déterminant pour que je vienne à Marseille, lui et Pablo. Il est déterminant tous les jours. Je travaille avec lui, quand tu lui dis quelque chose il réfléchit rapidement, il a déjà trois ou quatre jours d'avance » a confié De Zerbi en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC.

De Zerbi apprécie beaucoup Benatia

Réputé pour son franc-parler, Medhi Benatia est très impliqué dans le projet marseillais et son caractère semble plaire à Roberto De Zerbi. « Parfois c'est les coachs qui doivent un peu pousser mais avec lui ce n'est pas le cas, c'est quelque chose qui me plait. Il pousse par son caractère, il est ambitieux, il comprend beaucoup de choses au football et il est transparent. Je préfère les personnes transparentes, vraies, directes plutôt que celles qui prennent des détours pour dire les choses. Et il y en a beaucoup dans le football » poursuit le coach italien.