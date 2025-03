Le PSG terrorisé, la révélation choc !

Axel Cornic

La victoire sur Liverpool en 8e de finale a totalement relancé l’engouement autour du Paris Saint-Germain, propulsé grand favori de la Ligue des Champions. Une situation cocasse, quand on sait que les Parisiens ont risqué de même pas sortir de la phase de qualification il y a seulement quelques mois.

Dans le football, tout change très vite. Ce n’est pas le PSG qui dira le contraire, puisqu’en seulement quelques mois tout semble avoir changé. Le club parisien était en effet régulièrement pointé du doigt lors de la première partie de saison, avec des prestations plus que compliquées en Ligue des Champions.

« Je peux te dire qu’à l’intérieur du club, c’était la panique »

Au micro de RMC Sport, Daniel Riolo a laissé entendre que même au sein du PSG, on s’était préparés au pire. « N’oublions quand même où on était en décembre et ce qu’il se disait en décembre. La panique à bord partout. Je peux te dire qu’à l’intérieur du club, c’était la panique. Il y avait beaucoup d’inquiétude » a-t-il lancé, dans l’After Foot de ce jeudi.

« L’histoire du foot ça va très vite »

« Crois moi, il y avait des questions qui se posaient début décembre » a poursuivi Daniel Riolo. « Sur où est-ce qu’on sera au moins de janvier et qu’est-ce qui se passe pour la politique sportive du club si jamais ça tourne mal contre City. L’histoire du foot ça va très vite ». Désormais, on se demande jusqu’où pourra aller ce PSG, avec les bookmakers qui semblent en faire l’un des grands favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions.