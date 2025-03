Florent Manaudou se fait griller, sa relation amoureuse dans Danse avec les stars éclate au grand jour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La quatorzième saison de "Danse avec les stars" sur TF1 continue de faire parler d'elle, notamment avec la révélation d'une romance dans les coulisses du programme. Le médaillé olympique de natation Florent Manaudou et la danseuse Elsa Bois, sa partenaire dans l’émission, seraient en couple selon le magazine people Voici.

TF1 a réuni plusieurs sportifs pour la 14e saison de "Danse avec les stars". En plus des deux champions du monde de football Frank Lebœuf et Adil Rami, Florent Manaudou est également au casting du concours de danse, associé à Elsa Bois dans l'émission. Une histoire qui continuerait à l’abri des caméras…

Envoyer l’article complet en dm ceux qui l’ont sur Elsa bois et Florent Manaudou pic.twitter.com/OBpI63moWj — GoodNewsAcc (@Goodnewsacc) March 14, 2025

Florent Manaudou et Elsa Bois seraient en couple

Alors que les rumeurs se font nombreuses depuis le début de l’aventure, et encore plus après l’annonce de la séparation entre le streameur Michou et Elsa Bois, les deux s’étant eux aussi rencontrés dans l’émission, Voici révèle ce vendredi que cette dernière serait aujourd’hui en couple avec Florent Manaudou, photo à l’appui. La danseuse aurait d’ailleurs rejoint l’ex-nageur chez lui, à Marseille, après le prime du 28 février.

Le nageur avait démenti le mois dernier

« Sans doute, ils avaient envie de profiter l’un de l’autre avant le départ de Florent pour Marseille. Ils n’allaient pas se voir pendant une semaine... », commente un proche dans le magazine people. Le mois dernier, Florent Manaudou avait pourtant fermement démenti les rumeurs de rapprochement avec Elsa Bois. « Là, ce n'est pas du tout le cas, assurait-il dans l’émission "50’Inside" concernant les relations amoureuses qui sont nées dans "Danse avec les stars". C'est sûr que c'est une émission un peu spéciale parce qu'on doit danser très proche, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est un moment très cool à passer, mais c'est sûr que pour l'entourage, ça peut être un peu différent ». La situation semble avoir évolué depuis...