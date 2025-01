PSG : Luis Enrique se fait interpeller dans le vestiaire 

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté contre un chèque de 20M€ en janvier 2024, Lucas Beraldo a profité des blessures de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe pour obtenir du temps de jeu la saison dernière. Depuis, le premier a retrouvé le chemin de la compétition et le second s'approche d'un retour, ce qui impacte forcément le temps de jeu du joueur brésilien, qui n'a pas encore dit son dernier mot.

Les places sont chères au PSG, surtout en défense centrale où les retours de Lucas Hernandez et de Presnel Kimpembe vont rebattre les cartes. Arrivé en janvier dernier, Lucas Beraldo pourrait en faire les frais, même si le départ attendu de Milan Skriniar lui permet de rester à la surface. Le joueur brésilien a alterné le bon et le moins bon au cours de sa première saison au PSG et est rentré dans les rangs. Mais Beraldo a bien l’intention de retrouver une place de titulaire. Au cours d’un entretien à la presse brésilienne, il a envoyé un message à Luis Enrique.

Un transfert inattendu : un ancien du Real fait le chemin vers le PSG après avoir subi la loi de Vinicius ! ⚽️

➡️ https://t.co/hJUzXT7eUS pic.twitter.com/4zylcC01r7 — le10sport (@le10sport) January 10, 2025

Situation délicate pour Beraldo

« La saison dernière, j'ai fini par arriver et jouer un peu plus. Dans celui-ci, j'ai joué un peu moins, mais je continue à travailler et à me consacrer de la même manière. C'est le choix du coach, et il sait qu'il peut toujours compter sur moi, quel que soit mon poste. Arrière gauche ou défenseur. Je suis là pour ajouter, je n'ai peut-être pas beaucoup joué lors des derniers matchs, mais je sens mes progrès. Je me consacre et je fais de gros efforts à l'entraînement pour recommencer à jouer davantage, mais je ne mets de pression sur personne » a-t-il lâché à Globo Esporte.

« Je suis là tous les jours heureux et souriant»

Malgré son statut au PSG, Beraldo retire beaucoup de positif de sa première saison en Ligue 1. « Je pense que je fais mon travail de la bonne manière, je suis là tous les jours heureux et souriant. Très reconnaissant de pouvoir porter le maillot du PSG et toujours prêt à aider le club dans n'importe quelle situation (…) J'ai réussi à remporter trois titres avec le maillot du PSG et à m'améliorer beaucoup. Je grandis et évolue de plus en plus avec toutes les personnes qui m'entourent » a-t-il déclaré.