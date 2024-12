PSG : Le successeur de Marquinhos est annoncé !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG a dépensé plus de 50M€ pour recruter Désiré Doué. Après une période d’adaptation un peu compliquée, le milieu offensif semble enfin épanoui et il enchaîne les bonnes performances. À l’avenir, certains estiment même qu’il pourrait devenir capitaine et peut-être même prendre la succession de Marquinhos au sein du club de la capitale.

Depuis quelques matches, Désiré Doué semble monter en régime au PSG. L’ancien Rennais a rencontré quelques difficultés à se montrer depuis son arrivée à Paris, mais ses performances sont en train de s’améliorer. Lors du match face à Salzbourg en Ligue des champions, le milieu offensif a d’ailleurs inscrit son premier but avec le club de la capitale, tout en délivrant une passe décisive. Par la suite, contre l’OL, le Français a encore une fois brillé en offrant un caviar à Ousmane Dembélé et en obtenant un penalty, transformé par Vitinha. Mais Doué ne s’est pas arrêté en si bon chemin et il a également scoré contre l’AS Monaco.

Désiré Doué pourrait être un concurrent à Barcola

Grâce à ses bonnes performances, Désiré Doué a marqué des points dans l’esprit de Luis Enrique. L’ancien Rennais pourrait d’ailleurs enchaîner les titularisations, car de l’autre côté, Bradley Barcola semble moins en réussite. La montée en puissance du milieu offensif de 19 ans tombe de plus à un très bon moment, car le PSG rencontrait des difficultés offensives depuis quelques matches.

Désiré Doué futur capitaine du PSG ?

L’aventure parisienne de Désiré Doué semble donc enfin lancée et il pourrait d’ailleurs réaliser de très belles choses avec le PSG, comme en devenir le capitaine, par exemple. Ce poste est pour le moment occupé par Marquinhos, mais, à en croire Mathieu Le Scornet, l’un des anciens formateurs de Doué interrogé par Le Parisien, dans le futur ce poste pourrait revenir à l’ancien Rennais. « C’est un bonheur de pouvoir travailler avec un joueur comme Désiré, un gamin en or qui met du cœur dans tout ce qu’il fait. Je pense qu’il finira capitaine. Parce qu’il a une personnalité importante et qu’il a compris qu’il ne pouvait pas réussir seul. » Réponse dans quelques années.