«L'un des meilleurs du monde» a signé au PSG

Alexis Brunet

En 2021, le PSG a signé un chèque de 68M€ à l’Inter Milan pour s’offrir les services d’Achraf Hakimi. Le club de la capitale a alors renforcé très fortement le côté droit de sa défense et le Marocain a élevé son niveau de jeu au fil des années. Selon Romain Saïss, le Parisien fait tout simplement partie des meilleurs latéraux du monde.

Ces dernières années, le PSG a souvent dépensé des fortunes pour s’offrir des attaquants. Le club de la capitale a notamment offert 222M€ au FC Barcelone pour Neymar, 180M€ à l’AS Monaco pour Kylian Mbappé ou bien 95M€ à Francfort pour Randal Kolo Muani. Mais les dirigeants parisiens peuvent parfois faire des folies pour des défenseurs, comme cela a été le cas en 2021 pour Achraf Hakimi. Le Marocain est le quatrième transfert le plus couteux de l’histoire du PSG, avec une arrivée en provenance de l’Inter Milan contre un chèque de 68M€.

Hakimi est devenu l’un des meilleurs latéraux du monde

Au fil de ses années au PSG, Achraf Hakimi a su élever son niveau de jeu et il est aujourd’hui un joueur essentiel de l’effectif du club de la capitale. Selon Romain Saïss, qui s’est exprimé pour Le Parisien, son compatriote est même l’un des meilleurs latéraux du monde à l’heure actuelle. « De par son parcours et sa réussite, Achraf est quelqu’un d’inspirant pour toute la jeunesse marocaine. Un fils d’immigrés qui a réussi à faire son trou, qui devient l’un des meilleurs latéraux du monde et qui aide sa sélection à briser un plafond de verre, à prendre conscience que tout est possible, même l’impossible, ça fait rêver tous les enfants. »

« Il est devenu un ambassadeur du pays »

Si Achraf Hakimi a su prendre de l’importance au PSG, la réciproque est vraie avec le Maroc. Il est devenu le capitaine de sa sélection et même un ambassadeur de son pays selon Romain Saïss. « Non seulement il joue dans le meilleur club français, mais soyons honnêtes, avec le parcours du Maroc en Coupe du monde et aux JO, sa popularité a été multipliée par 100. Au Maroc, des plus jeunes aux plus vieux, dans la rue, tout le monde connaît Achraf Hakimi. Il est devenu un ambassadeur du pays. »