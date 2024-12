«Incroyable», Luis Enrique a pris son téléphone pour ce joueur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’année dernière, Luis Enrique a pris la tête du PSG, marquant son retour en club depuis son départ du FC Barcelone en 2017. Ancien sélectionneur de l'Espagne, il a notamment eu l’occasion de diriger Santi Cazorla, qui garde un grand souvenir de son ancien coach lors de son retour en sélection.

Le 5 juillet 2023, Luis Enrique s’engageait officiellement au Paris Saint-Germain, reprenant ainsi la tête d’un club pour la première fois depuis 2017, et la fin de son aventure au FC Barcelone. L’Espagnol avait ensuite été nommé sélectionneur de la Roja l’année suivante, d’abord jusqu’à l’été 2019, et le décès brutal de sa fille, avant de revenir à son poste jusqu’au terme du Mondial 2022. Il dirigea alors, entre autres, Santi Cazorla, de retour d’une grave blessure.

Donnarumma choqué ! Son intervention contre Singo a laissé des séquelles. Découvrez l'image qui fait le tour des réseaux ! 😱

➡️ https://t.co/37hy4JIdle pic.twitter.com/HUtLE0gTGq — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

« C’était spécial »

A cause d’une infection au niveau de sa cheville droite qui a failli lui faire perdre son pied, le milieu espagnol a dû mettre entre parenthèses sa carrière entre octobre 2016 et juin 2018. Ce qui ne l’empêcha pas de retrouver les terrains et même de faire son retour en sélection espagnole en juin 2019. Interrogé ce jeudi par Marca, Santi Cazorla s’est souvenu de ce moment très fort pour plusieurs raisons : « Je dois dire que non seulement pour l'appel de la sélection, qui a été quelque chose d'incroyable pour moi, mais aussi pour le traitement que m'a réservé Luis Enrique, c'était spécial ».

« J'ai une affection très spéciale pour lui »

« Il m'a appelé pour m'annoncer ma convocation, alors qu'il traversait un moment très difficile, poursuit Santi Cazorla, en référence à la maladie de la fille de Luis Enrique. J'ai une affection très spéciale pour lui, parce qu'au final je pense qu'il ne l'a fait qu'avec moi à cause de tout ce que j'avais traversé avec ma blessure. Donc, j'ai une affection particulière pour Luis. C'est dommage que je n'aie pas pu travailler avec lui plus souvent à cause des circonstances, et je lui souhaite tout le meilleur au PSG et dans sa vie personnelle. »