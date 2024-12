Sur les traces de Mbappé, il a déjà surpassé Cristiano Ronaldo et Messi !

Thomas Bourseau

Lamine Yamal (17 ans) marche sur l’eau ces derniers mois. Et ce, que ce soit avec le FC Barcelone ou la sélection espagnole. Champion d’Europe avec La Roja en Allemagne au lendemain de son anniversaire, à savoir le 14 juillet, Yamal affiche déjà des statistiques impressionnantes de précocité par rapport aux plus grands buteurs des temps modernes. De quoi faire notamment rougir Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Rien que ça.

Le Golden Boy 2024, trophée qui met à l’honneur le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, a été décerné lundi soir à Lamine Yamal. Il n’y avait pas vraiment de suspense au vu de la forme de l’ailier du FC Barcelone qui est même allé chercher l’Euro 2024 avec Allemagne avec la sélection espagnole. Et ce, à tout juste 17 ans. Le monde est à Yamal et il semble déjà être en avance par rapport à d’autres buteurs légendaires par le passé. A l’instar de Lionel Messi, son idole.

Lamine Yamal, c’est 13 buts en Liga et à en Ligue des champions à seulement 17 ans !

« À 17 ans, vos statistiques sont meilleures que celles de Messi. Cela vous donne-t-il le vertige d'être comparé à lui ? C'est un honneur, mais j'essaie d'écrire ma propre histoire. Messi est le meilleur de l'histoire, je fais encore mes premiers pas. Ces comparaisons ne m'aident pas toujours ».

Voici le message que Lamine Yamal a tenu à faire passer en interview pour Marca afin de mettre un terme aux comparaisons avec Lionel Messi. Comme l’octuple Ballon d’or, Yamal a été formé à La Masia, le réputé centre de formation du FC Barcelone, et a rapidement intégré l’équipe première du club culé : à 15 ans, contre 17 pour Lionel Messi. A 17 ans et 5 mois, le champion d’Europe compte déjà 13 buts en Liga et 1 en Ligue des champions inscrit contre l’AS Monaco cette saison.

Lamine Yamal fait mieux que son inspiration Lionel Messi

Un bilan plus flatteur que celui de son idole au même âge. C’est simple, au terme de la saison 2004/2005 qui sonnait le glas de son 17ème anniversaire et qui lui permettait de souffler sa 18ème bougie, Messi avait marqué qu’un seul but en 8 matchs disputés avec l’équipe première du FC Barcelone. La saison de ses 18 ans, l’Argentin empilait 7 autres réalisations. Lamine Yamal est donc en avance sur le joueur qui l’a inspiré et avec qui il adorerait jouer comme il l’a révélé au cours de ladite interview pour Marca.

Yamal surclasse aussi les précoces Mbappé et Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 910 buts inscrits en carrière la semaine dernière lors de la défaite de son Al-Nassr contre Al-Ittihad. Un bilan monstre qui avait démarré très tôt lors de ses premiers pas en professionnels. A l’âge de 17 ans, au Sporting Lisbonne avant son transfert à Manchester United, Ronaldo était parvenu à trouver le chemin des filets à cinq reprises et s’était montré altruiste avec 6 passes décisives supplémentaires.

Kylian Mbappé a battu pas mal de records de précocité au fil de sa carrière. A l’AS Monaco, il a tout bonnement explosé pendant la saison 2016/2017. Né le 20 décembre 1998, Mbappé était parvenu à marquer, en championnat et en Coupe de la Ligue 5 buts au total avant de souffler sa 18ème bougie. Un bilan plus faible que celui de Lamine Yamal qui a failli être battu par El Fenomeno.

Ronaldo, le seul à avoir titiller Lamine Yamal

Malgré des blessures récurrentes au genou au PSV Eindhoven et à l’Inter, Ronaldo était tout de même intenable pour les défenseurs adverses. A ses débuts professionnels à Cruzeiro au Brésil, R9 avait marqué 12 buts en 14 matchs, l’année de ses 17 ans. Lamine Yamal a donc fait mieux, de peu, mais cela prouve à quel point les performances de Yamal au FC Barcelone, bien qu’il ait commencé plus tôt que les autres, sont à souligner alors qu’il lui reste encore une saison complète avant son 18ème anniversaire le 13 juillet prochain.